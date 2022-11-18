Fenerbahçe'de Lemos dönemi kapanıyor

Fenerbahçe'nin Uruguaylı savunmacısı Mauricio Lemos, sezon başında 5 resmi maçta oynamıştı ancak yabancı kuralının da etkisiyle hem ligde hem de Avrupa'da kadro dışı kaldı. Geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Uruguaylı savunmacıyla önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılacak.



Lemos'tan, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin fesih edilmesi istenecek. 26 yaşındaki oyuncuyla ülkesinden Penarol ilgileniyor. Lemos, bonservisini eline alarak bu transferi gerçekleştirebilir.

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