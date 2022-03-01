Fenerbahçe'de kurtarıcı; Szalai

Bu sezon performansında düşüş yaşayan Attila Szalai, çok kritik bir anda sahneye çıktı. Bu kez stoperde değil sol bekte görev yapan Macar savunmacı, 90+1. dakikada attığı golle Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren isim oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de kurtarıcı; Szalai
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01 Mart 2022 10:30
Attila Árpád Szalai
Attila Árpád Szalai
Fenerbahçe
Fenerbahçe 'nin en değerli oyuncularından biri olan Attila Szalai, bu sezon zaman zaman performansıyla eleştirildi. İnişli çıkışlı bir form grafiği olan Macar futbolcu, dün alışık olduğu stoper bölgesinde değil sol bekte görev yaptı. 24 yaşındaki savunmacı, defansin anlamda görevini yerine getirirken, sık sık da hücuma çıktı. Başarılı oyuncu, 62 kezle Fenerbahçe'de topla en çok buluşan isim oldu. Szalai, skor 1-1'ken çok kritik bir anda sahneye çıktı. Fenerbahçe'nin kullandığı duran topun devamında Kasımpaşa savunması topu uzaklaştıramadı. Arka direkte takipçiliğini konuşturan Macar yıldız, 90+1. dakikada attığı golle Sarı-Lacivertliler'e galibiyeti getirmeyi başardı. Szalai, Süper Lig kariyerindeki 2 golü de Kasımpaşa karşısında kaydetmiş oldu.

'Golü hatırlamıyorum!'

Macar futbolcu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: Zor bir maçtı. Kasımpaşa iyi oynadı. Sahada çok çalıştık ve istediğimiz sonucu aldık. Bu şekilde devam etmeliyiz. Attığım golü hatırlamıyorum! Olaylar hızlı gelişti ve top önüme düştü. Tek dokunuşta gol oldu. Tanrı'ya şükürler olsun. Golüm için mutluyum ama daha önemlisi 3 puan almamız. 

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