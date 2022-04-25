Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun son oynanan Çaykur Rizespor maçında ayağının tarak kemiğinde kırık meydana gelmesinin ardından orta sahadaki kurgu mecburen bozulacak.



Akla gelen ilk senaryo, Portekizli oyuncunun yerine Luiz Gustavo'nun 11'de görev yapması. Bu plan ön plana çıksa da İsmail Kartal'ın alternatif bir seçimi daha var. Buna göre Mert Hakan Yandaş, forvet rakasındaki üçlü yerine Zajc'ın yanında orta sahada görev yapabilir. Enner Valencia ise hücum hattında oynayarak ilk 11'e dönebilir. Tecrübeli hoca, taktik çalışmalarda yapacağı denemeler sonrası kararını verecek.







