Fenerbahçe'de kulübede kim olacak?

Fenerbahçe, Adana Demirspor mücadelesine yeni hocayı yetiştiremezse kulübede Tahir Karapınar'ın olması bekleniyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de kulübede kim olacak?
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06 Ocak 2022 10:44
Fenerbahçe'de yönetim yeni hocayı bu hafta yetiştirmek için büyük çaba harcıyor.

Sarı-lacivertlilerde bu süreçte sonuç alınamazsa Adana Demirspor mücadelesinde kimin yer alacağı belirsiz. 3 maçolık süresi biten antrenör Zeki Murat Göle, kurallar gereği artık takımın başında yer alamıyor.

Fenerbahçe'de başka bir formül bulunamazsa, Tahir Karapınar, pazartesi kulübede olacak.




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