Fenerbahçe'de kulübede kim olacak?

Fenerbahçe'de yönetim yeni hocayı bu hafta yetiştirmek için büyük çaba harcıyor.
Sarı-lacivertlilerde bu süreçte sonuç alınamazsa Adana Demirspor mücadelesinde kimin yer alacağı belirsiz. 3 maçolık süresi biten antrenör Zeki Murat Göle, kurallar gereği artık takımın başında yer alamıyor.
Fenerbahçe'de başka bir formül bulunamazsa, Tahir Karapınar, pazartesi kulübede olacak.
Sarı-lacivertlilerde bu süreçte sonuç alınamazsa Adana Demirspor mücadelesinde kimin yer alacağı belirsiz. 3 maçolık süresi biten antrenör Zeki Murat Göle, kurallar gereği artık takımın başında yer alamıyor.
Fenerbahçe'de başka bir formül bulunamazsa, Tahir Karapınar, pazartesi kulübede olacak.