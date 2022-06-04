Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Fransız ekibi Lyon, Arsenal'den ayrılan Lacazette'le büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Fransa ve Mali vatandaşlığı bulunan Moussa Dembele de 'gönderilebilir' futbolcular arasına eklendi. Sarı-lacivertliler, futbolcunun transferi için düğmeye bastı.



FENERBAHÇE DEMBELE İÇİN ATAKTA



Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçe geçen sezon transferi için uğraştığı fakat; Lyon ile uzlaşma sağlanamadığı için gerçekleşmeyen Dembele transferi için harekete geçti. Bu isim transferinde Jorge Jesus'un kararı önem taşıyor.



LYON LACAZETTE İLE ANLAŞTI



Bu arada Fransız devi Lyon, Alexandre Lacazette ile anlaşma sağlayınca Dembele'ye "İstersen ayrılabilirsin" mesajı verildi. Fenerbahçe yönetiminin hedefindeki 25 yaşındaki forvet oyuncusuna Jorge Jesus'un da sıcak baktığı iddia edildi. Yönetim, transfer çalışmalarını yapacak ve uygun seçimi Jesus'a bırakacak.



DEMBELE'NİN PERFORMANSI



Geride bıraktığımız sezonda Lyon formasıyla 36 maça çıkan Dembele, Ligue 1'de 30 maçta 21 gol 4 asist üretti. Golcü isim, Avrupa Ligi'nde de 6 maçta 1 gol üretti. Dembele'nin Transfermarkt verilerine göre; 20 milyon Euro değeri bulunuyor.





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