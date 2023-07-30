Fenerbahçe'de Krunic transferinde Pioli engeli

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Krunic ile anlaşan Fenerbahçe'de transfere engel çıktı. Milan teknik direktörü Stefano Pioli, Krunic'in satılmasına sıcak bakmıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de Krunic transferinde Pioli engeli
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30 Temmuz 2023 12:40
Son güncelleme 30 Temmuz 2023 12:42
Fenerbahçe Rade Krunic'le prensipte anlaştı. Milan'la da pazarlıklara devam ediliyor.



Ancak İtalyan ekibinin teknik direktörü Stefano Pioli, bu transfere onay vermiyor. Krunic birden fazla pozisyonda oynayabildiği için Pioli, Boşnak oyuncuyu bırakmak istemiyor. 

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 34 karşılaşmaya çıkan Boşnak oyuncu Krunic 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

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