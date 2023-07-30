Fenerbahçe Rade Krunic'le prensipte anlaştı. Milan'la da pazarlıklara devam ediliyor.
Ancak İtalyan ekibinin teknik direktörü Stefano Pioli, bu transfere onay vermiyor. Krunic birden fazla pozisyonda oynayabildiği için Pioli, Boşnak oyuncuyu bırakmak istemiyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 34 karşılaşmaya çıkan Boşnak oyuncu Krunic 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.
Ancak İtalyan ekibinin teknik direktörü Stefano Pioli, bu transfere onay vermiyor. Krunic birden fazla pozisyonda oynayabildiği için Pioli, Boşnak oyuncuyu bırakmak istemiyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 34 karşılaşmaya çıkan Boşnak oyuncu Krunic 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.