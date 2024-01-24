Fenerbahçe'de Krunic ligde ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, ligde ilk kez ilk 11'de görev aldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de oynayan Krunic, geçtiğimiz hafta Yılport Samsunspor maçında ise yedek soyunmuş ve sonradan oyuna dahil olmuştu.
Krunic, Süper Lig'de ilk 11'de ilk karşılaşmasına ise RAMS Başakşehir karşısında çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de oynayan Krunic, geçtiğimiz hafta Yılport Samsunspor maçında ise yedek soyunmuş ve sonradan oyuna dahil olmuştu.
Krunic, Süper Lig'de ilk 11'de ilk karşılaşmasına ise RAMS Başakşehir karşısında çıktı.