Fenerbahçe'de Krunic'in ''B planı'' belli oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu anlamda sarı-lacivertlilerin gündemine Fransız dünya yıldızı Corentin Tolliso geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Krunic'in ''B planı'' belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ocak 2024 09:16
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerde önceliklerden biri orta saha transferine verildi.

KRUNIC'İN B PLANI HAZIR

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, Rade Krunic için büyük çaba sarf ediyor. Buna karşın Fenerbahçe B planını da hazırladı ve Lyon'dan Corentin Tolisso'yu adaylar arasına aldı.

TEKLİF HAZIRLIĞI VAR

29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Tolisso için Fenerbahçe teklif hazırlığında.

SEZON PERFORMANSI

Lyon'un geçen sezon Bayern Münih'ten transfer ettiği Fransız futbolcu ligde 12 maçta oynadı, 1 gol attı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery