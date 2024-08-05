Fenerbahçe'de Krunic'e takım aranıyor!

Fenerbahçe, gözden çıkardığı ve yeni sezon planlamasında düşünmediği Rade Krunic için kulüp arayışlarını hızlandırdı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Krunic'e takım aranıyor!
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05 Ağustos 2024 11:41
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Rade Krunic ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-Lacivertliler'in bonservisi için de 3.5 milyon Euro verdiği 30 yaşındaki orta saha oyuncusu bir türlü beklentileri karşılayamadı.

Bosna Hersekli oyuncu gözden çıkarıldı. Sarı-Lacivertli kulüp, menajeriyle sürekli görüşme halinde. Oyuncu için kulüp arayışları hızlandırıldı.



MOURINHO ŞAŞKIN

Bu arada göreve geldikten sonra tecrübeli oyuncuya forma şansı veren Mourinho'nun da büyük şaşkınlık içerisinde olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'deki Krunic'in Milan'daki Krunic olduğuna Portekizli hocanın inanmadığı aktarıldı. Mourinho'nun da Krunic konusunda artık ısrar etmeyeceği ve bu görüşünü yönetimle paylaştığı belirtildi.  

 
 

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