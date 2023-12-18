Fenerbahçe'de kritik viraj öncesi büyük endişe

Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, Kayserispor ve Galatasaray maçları öncesi sakatlık şüphesiyle antrenmana çıkarılmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de kritik viraj öncesi büyük endişe
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18 Aralık 2023 15:50
Son güncelleme 18 Aralık 2023 15:53
Fenerbahçe'de zorlu Kayserispor ve Galatasaray maçları öncesi Edin Dzeko endişesi yaşanıyor.

Dzeko, İsmail Kartal'a ve sağlık ekibine ağrıları olduğunu iletti. Bu gelişme sonrası Boşnak golcü, tedbir amaçlı olarak pazartesi günü (bugün) yapılan antrenmana katılmadı. 

Hastaneye götürülen ve detaylı MR'ı çekilen Edin Dzeko hakkında son durum salı günü belli olacak.

Sarı lacivertli kulüp, Dzeko için hastaneden gelecek bilgiye göre hareket edecek.

Fenerbahçe çarşamba günü Kayserispor ile deplasmanda, pazar günü ise Kadıköy'de Galatasaray ile karşılaşacak.

21 MAÇTA 23 GOLLÜK KATKI

Sezon başında Inter'den Fenerbahçe'ye bedelsiz transfer olan Edin Dzeko, forma giydiği 21 resmi maçta 16 gol atıp 7 asist yaptı. 

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