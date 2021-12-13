Fenerbahçe'de kritik viraj: Bir maçtan fazlası

Fenerbahçe, Süper Lig'de zirve yarışında yeniden umutlandı. Geçen haftaki 4-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle morallenen sarı-lacivertliler, Trabzonspor'un Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybetmesiyle önemli fırsatın eşiğine geldi.



Bu akşam Gaziantep deplasmanında kazanarak zirveyle puan farkını 9'a indirmek isteyen Vitor Pereira ve takımı çok büyük anlamlar taşıyan bir maç oynayacak. Sarı-lacivertli ekip hem Trabzonspor'la puan farkını indirmek hem de psikolojik olarak tekrardan zirve yarışına katılmak istiyor.



Ayrıca gelecek hafta 19 Aralık Pazar akşamı Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisi için de motivasyon sağlanacak. Çaykur Rizespor maçından sonra Gaziantep önünde de kazanılması halinde yeniden bir galibiyet serisi yakalanmış olacak. Öte yandan Gaziantep'i çalıştıran teknik direktör Erol Bulut da geçen sezon Fenerbahçe'nin başındaydı. Bulut, karşılaşma öncesinde kazanmaya yönelik iddialı açıklamalarıyla dikkat çekti.



Ancak yine de her şeyin ötesinde Trabzonspor'un ilk kez kaybettiği sezonda rakibine yaklaşma şansını bu kadar net olarak gören sarı-lacivertliler, hata yapmak istemiyor. Ligin ilk yarısı bitene kadar galibiyet serisi hedefleyen Fenerbahçe, ayağına kadar gelen bu fırsatı tepmeyi düşünmüyor.





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