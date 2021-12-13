Fenerbahçe'de kritik viraj: Bir maçtan fazlası

Süper Lig'de yeniden zirve umutlarını yeşerten Fenerbahçe'de Gaziantep deplasmanı büyük önem taşıyacak. Trabzonspor'un yenildiği haftada puan farkının 9'a inmesi hedeflenecek.

Haber; Milliyet
Abone Ol
Fenerbahçe'de kritik viraj: Bir maçtan fazlası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Aralık 2021 08:36
Fenerbahçe, Süper Lig'de zirve yarışında yeniden umutlandı. Geçen haftaki 4-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle morallenen sarı-lacivertliler, Trabzonspor'un Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybetmesiyle önemli fırsatın eşiğine geldi.

Bu akşam Gaziantep deplasmanında kazanarak zirveyle puan farkını 9'a indirmek isteyen Vitor Pereira ve takımı çok büyük anlamlar taşıyan bir maç oynayacak. Sarı-lacivertli ekip hem Trabzonspor'la puan farkını indirmek hem de psikolojik olarak tekrardan zirve yarışına katılmak istiyor.

Ayrıca gelecek hafta 19 Aralık Pazar akşamı Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisi için de motivasyon sağlanacak. Çaykur Rizespor maçından sonra Gaziantep önünde de kazanılması halinde yeniden bir galibiyet serisi yakalanmış olacak. Öte yandan Gaziantep'i çalıştıran teknik direktör Erol Bulut da geçen sezon Fenerbahçe'nin başındaydı. Bulut, karşılaşma öncesinde kazanmaya yönelik iddialı açıklamalarıyla dikkat çekti.

Ancak yine de her şeyin ötesinde Trabzonspor'un ilk kez kaybettiği sezonda rakibine yaklaşma şansını bu kadar net olarak gören sarı-lacivertliler, hata yapmak istemiyor. Ligin ilk yarısı bitene kadar galibiyet serisi hedefleyen Fenerbahçe, ayağına kadar gelen bu fırsatı tepmeyi düşünmüyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.