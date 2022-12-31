Fenerbahçe'de kritik viraj!

Fenerbahçe'de gözler Antalyaspor maçına çevrildi. Ligin 17. haftasında 3 Ocak Salı günü Antalyaspor deplasmanına çıkacak sarı-lacivertlilerde mutlaka 3 puan hedefleniyor.



Bu sezon İstanbul dışındaki maçlarda istediği performansı sergileyemeyen ve sadece Ankaragücü deplasmanında kazanabilen Jorge Jesus'un takımı bu şanssızlığı kırmak istiyor.



Zirve yarışında da son derece kritik bir viraj olacak bu deplasmanda alınacak bir 3 puanın takıma da olumlu yansıması bekleniyor.



Ligde 3 yenilginin 2'sini İstanbul dışındaki maçlarda alan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Konyaspor'a deplasmanda kaybetmişti. Ayrıca özellikle ligin ikinci yarısında İstanbul dışında birbirinden zorlu maçlara çıkacak Fenerbahçe, Antalyaspor maçıyla güzel bir başlangıç yapmayı hedefliyor.



Sarı-lacivertliler, yeni yıldaki ilk karşılaşmayı da kazanarak 2023'e moralli başlamayı istiyor.





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