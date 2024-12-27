Fenerbahçe'de kritik toplantı; Mourinho

Eyüp beraberliği sonrası bir hafta izne çıkan Fenerbahçe bugün mesaiye dönüyor başlıyor. Verilen arada ülkesine gidip safra kesesi ameliyatı olan Jose Mourinho'nun İstanbul'a gelişiyle sarı lacivertlilerde hareketli saatler de başladı.
KAYBEDECEK VAKİT YOK
Fenerbahçe'de yönetim ve hoca bir araya gelerek takımı yeniden şampiyonluk rotasına sokmak için bir zirve gerçekleştirecek. Başkan Ali Koç, kurmaylarıyla birlikte Jose Mourinho'nun raporunu dinleyecek ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılması gerekenler için hızlı şekilde harekete geçilecek.
RADİKAL KARARLAR
Mourinho'nun iki bölümden oluşan bir rapor hazırladığı belirtiliyor. Hoca öncelikle takımdaki oyuncularla ilgili düşüncelerini paylaşacak, sonrasında ise transfer ihtiyaçlarını dile getirecek. Medya önünde alenen transfer istemese de ciddi takviye talepleri olan Mourinho'nun aynı zamanda takımda görmek istemediği isimleri de yönetime bildireceği ve bu oyuncuların takımla antrenman yapmalarına izin vermeyeceği öğrenildi. Radikal kararların alınması beklenen toplantının amacı takımı yeniden yarışa sokabilmek.
KAYBEDECEK VAKİT YOK
Fenerbahçe'de yönetim ve hoca bir araya gelerek takımı yeniden şampiyonluk rotasına sokmak için bir zirve gerçekleştirecek. Başkan Ali Koç, kurmaylarıyla birlikte Jose Mourinho'nun raporunu dinleyecek ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılması gerekenler için hızlı şekilde harekete geçilecek.
RADİKAL KARARLAR
Mourinho'nun iki bölümden oluşan bir rapor hazırladığı belirtiliyor. Hoca öncelikle takımdaki oyuncularla ilgili düşüncelerini paylaşacak, sonrasında ise transfer ihtiyaçlarını dile getirecek. Medya önünde alenen transfer istemese de ciddi takviye talepleri olan Mourinho'nun aynı zamanda takımda görmek istemediği isimleri de yönetime bildireceği ve bu oyuncuların takımla antrenman yapmalarına izin vermeyeceği öğrenildi. Radikal kararların alınması beklenen toplantının amacı takımı yeniden yarışa sokabilmek.