Fenerbahçe'de kritik takvim!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart mücadelesiyle lig ve Avrupa için çok kritik bir viraja girecek.
Fenerbahçe'yi 6 Kasım'a kadarki süreçte çok kritik 4 sınav bekliyor. Bunların 2'si Süper Lig'de ve 2'si Avrupa Ligi'nde. Domenico Tedesco ve öğrenciler peş peşe 3 zorlu deplasmana çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa'da ilk olarak perşembe günü Avrupa Ligi'nde sahasında Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, Stuttgart maçından sonra ligin formda takımlarından Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.
DERBİ HAFTASI
Fenerbahçe, Gaziantep maçının ardından hafta içerisini boş geçecek. Tedesco ve öğrencileri, 2 Kasım Pazar günü derbi heyecanı yaşayacak. Türk futbolunun iki devi Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
Fenerbahçe'nin deplasman turu, 6 Kasım Perşembe günü Çekya'da sona erecek. Sarı-lacivertli takım, Avrupa Ligi'ndeki 4. sınavını Viktoria Plzen karşısında verecek. Fenerbahçe'nin bu 4 mücadeleden alacağı sonuçlar hem lig hem de Avrupa'daki rotası açısından belirleyici olacak.
