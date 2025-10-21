21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

Fenerbahçe'de kritik takvim!

Fenerbahçe, Stuttgart maçıyla birlikte oldukça kritik bir fikstüre girecek.

calendar 21 Ekim 2025 09:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart mücadelesiyle lig ve Avrupa için çok kritik bir viraja girecek.

Fenerbahçe'yi 6 Kasım'a kadarki süreçte çok kritik 4 sınav bekliyor. Bunların 2'si Süper Lig'de ve 2'si Avrupa Ligi'nde. Domenico Tedesco ve öğrenciler peş peşe 3 zorlu deplasmana çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa'da ilk olarak perşembe günü Avrupa Ligi'nde sahasında Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Stuttgart maçından sonra ligin formda takımlarından Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

DERBİ HAFTASI

Fenerbahçe, Gaziantep maçının ardından hafta içerisini boş geçecek. Tedesco ve öğrencileri, 2 Kasım Pazar günü derbi heyecanı yaşayacak. Türk futbolunun iki devi Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe'nin deplasman turu, 6 Kasım Perşembe günü Çekya'da sona erecek. Sarı-lacivertli takım, Avrupa Ligi'ndeki 4. sınavını Viktoria Plzen karşısında verecek. Fenerbahçe'nin bu 4 mücadeleden alacağı sonuçlar hem lig hem de Avrupa'daki rotası açısından belirleyici olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
