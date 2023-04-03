Fenerbahçe'de kritik Jesus toplantısı

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında olmazsa olmaz maçlardan biri olarak görülen Beşiktaş derbisinde büyük hüsran yaşarken, teknik direktörü Jorge Jesus da Süper Lig'de derbi kazanamama şanssızlığını bozamadı.Cezası nedeniyle dünkü karşılaşmayı locadan takip eden ve telefon yoluyla kulübeye talimat veren Portekizli çalıştırıcı, bu sezon ligin büyükleriyle oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 11 puanı çimlere gömdü.her fırsatta mayısta sözleşmesinin biteceğini vurgulayarak camianın tepkisini çeken, özellikle Süper Lig ile ilgili yaptığı, "Maçlar sahada kazanılmıyor" açıklamasıyla hedef haline gelen