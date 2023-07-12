Fenerbahçe yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro kurabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Sarı-lacivertliler, Edin Dzeko, Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku ve Umut Nayir'i kadrosuna katmıştı. İsmail Kartal'ın ekibi bir transferde daha mutlu sona yaklaştı.
MERT MÜLDÜR GELİŞMESİ
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe yönetimi ile milli futbolcu Mert Müldür'ün menajeri Max Hagmayr bir görüşme gerçekleştirecek. Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki oyuncunun bonservisi ve yıllık ücreti konusunda görüşme yapılacağı öğrenildi.
4 MİLYON EURO'YA DÜŞTÜLER
İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'nun başarılı savunmacı için kapıyı 5 milyon euro'dan açtığı fakat yapılan pazarlıklar sonucunda 4 milyon euro'ya gerilediği belirtildi.
Bu rakamın da Fenerbahçe için fazla olduğu 4 milyon euro'nun altına bir rakama anlaşılması durumunda transferin bitirileceği ifade edildi.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon sakatlığı sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Mert Müldür, geçen sezon 3 maçta toplamda 59 dakika süre alabilmişti.
MERT MÜLDÜR GELİŞMESİ
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe yönetimi ile milli futbolcu Mert Müldür'ün menajeri Max Hagmayr bir görüşme gerçekleştirecek. Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki oyuncunun bonservisi ve yıllık ücreti konusunda görüşme yapılacağı öğrenildi.
4 MİLYON EURO'YA DÜŞTÜLER
İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'nun başarılı savunmacı için kapıyı 5 milyon euro'dan açtığı fakat yapılan pazarlıklar sonucunda 4 milyon euro'ya gerilediği belirtildi.
Bu rakamın da Fenerbahçe için fazla olduğu 4 milyon euro'nun altına bir rakama anlaşılması durumunda transferin bitirileceği ifade edildi.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon sakatlığı sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Mert Müldür, geçen sezon 3 maçta toplamda 59 dakika süre alabilmişti.