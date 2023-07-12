yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro kurabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.sezonuna hızlı bir giriş yapan Sarı-lacivertliler, Edin Dzeko, Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku ve Umut Nayir'i kadrosuna katmıştı. İsmail Kartal'ın ekibi bir transferde daha mutlu sona yaklaştı.Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe yönetimi ile milli futbolcumenajeribirgerçekleştirecek. Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki oyuncununkonusunda görüşme yapılacağı öğrenildi.İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'nun başarılı savunmacı için kapıyıaçtığı fakat yapılan pazarlıklar sonucundagerilediği belirtildi.Bu rakamın da Fenerbahçe için fazla olduğu 4 milyon euro'nun altına bir rakama anlaşılması durumunda transferin bitirileceği ifade edildi.Geçen sezon sakatlığı sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Mert Müldür, geçen sezon 3 maçta toplamda 59 dakika süre alabilmişti.