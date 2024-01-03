Fenerbahçe'de kritik görüşme: "Karar ver Batshuayi"

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu hafta içinde yedek kaldığı için huzursuzluk yaşayan Michy Batshuayi ile bir araya gelecek. Belçikalı yıldıza takımda kalmayı isteyip istemediği net bir şekilde sorulacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de kritik görüşme: 'Karar ver Batshuayi'
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03 Ocak 2024 10:22
Son güncelleme 03 Ocak 2024 10:33
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi belirsizliği yaşanmaya devam ediyor. Son oynadığı maçta Kayserispor'a deplasmanda 3 gol atan Belçikalı yıldız buna karşın takımda yedek kalması nedeniyle oldukça huzursuz. Başkan Ali Koç'un bu hafta içinde Belçikalı yıldız ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.

"KALMAK İSTERSEN SANA YER VAR"

Başkan Koç'un Batshuayi'ye "Kalmak istiyorsan Fenerbahçe'de sana yer var. Ama kulübede olduğun zaman huzursuz olacaksan bu takımı etkiler. Kesin kararını bize en kısa sürede bildir" mesajını vereceği belirtiliyor.

CİDDİ TEKLİFLER VAR

Batshuayi'ye hem ülkesi Belçika'dan hem de Fransa'dan ciddi teklifler var. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Batshuayi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak Fenerbahçe'nin sözleşmeyi 1 yıl uzatma hakkı da bulunuyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Belçikalı golcü bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 maçta 8 gol attı, 3 de asist yaptı.  

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