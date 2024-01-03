'debelirsizliği yaşanmaya devam ediyor. Son oynadığı maçta Kayserispor'a deplasmanda 3 gol atan Belçikalı yıldız buna karşın takımda yedek kalması nedeniyle oldukça huzursuz.Başkan Koç'un Batshuayi'yemesajını vereceği belirtiliyor.Batshuayi'ye hem ülkesi Belçika'dan hem de Fransa'dan ciddi teklifler var. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Batshuayi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak Fenerbahçe'nin sözleşmeyi 1 yıl uzatma hakkı da bulunuyor.Belçikalı golcü bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 maçta 8 gol attı, 3 de asist yaptı.