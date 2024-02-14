Fenerbahçe'de kritik anlarda Dzeko kenarda!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Alanyaspor beraberliğinde Edin Dzeko'nun maçı kulübede bitirmesi eleştirildi. Boşnak yıldız, puan bırakılan Samsun mücadelesinde de kenardaydı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de kritik anlarda Dzeko kenarda!
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14 Şubat 2024 09:41
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 37 yaşındaki Edin Dzeko'yu mümkün olduğunca yıpratmadan kullanmaya çalışıyor. Tecrübeli forvetini maç sonlarında dinlendirmeyi tercih ediyor.

Dzeko, sarı-lacivertlilerin son 5 karşılaşmasında sadece 1 defa mücadeleyi tamamladı. Diğer karşılaşmalarda bitime doğru hep kenara alındı. Bu süreler tam 76 dakikayı buldu. Yani Dzeko neredeyse son 5 mücadelenin 1'inde kenardaydı.

İsmail Kartal'ın eleştirildiği nokta ise 1-1 berabere biten Samsunspor ile 2-2 sonuçlanan Alanyaspor karşılaşmalarını Boşnak yıldızın kulübede tamamlaması oldu.

Kanarya'nın 3 puana ihtiyacı olduğu anlarda Süper Lig'in gol kralı kenardaydı. Sarı-lacivertli camia bu iki karşılaşma dışında tehlikeli bir skorda giden Ankaragücü maçında da Edin Dzeko'nun erken çıkarıldığını düşünüyor.   

 
 

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