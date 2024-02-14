Fenerbahçe'de kritik anlarda Dzeko kenarda!

'de teknik direktör İsmail Kartal, 37 yaşındaki'yu mümkün olduğunca yıpratmadan kullanmaya çalışıyor. Tecrübeli forvetini maç sonlarında dinlendirmeyi tercih ediyor.Dzeko, sarı-lacivertlilerin son 5 karşılaşmasında sadece 1 defa mücadeleyi tamamladı. Diğer karşılaşmalarda bitime doğru hep kenara alındı. Bu süreler tam 76 dakikayı buldu. Yani Dzeko neredeyse son 5 mücadelenin 1'inde kenardaydı.İsmail Kartal'ın eleştirildiği nokta iseKanarya'nın 3 puana ihtiyacı olduğu anlarda Süper Lig'in gol kralı kenardaydı. Sarı-lacivertli camia bu iki karşılaşma dışında tehlikeli bir skorda giden Ankaragücü maçında da Edin Dzeko'nun erken çıkarıldığını düşünüyor.