Fenerbahçe'de kritik 15 gün!

Süper Lig'de kritik bir sürece giren Fenerbahçe'de 15 günde 4 önemli maç oynanacak. Sarı-lacivertlilerin kaderi bu süreçte belli olacak

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de kritik 15 gün!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Aralık 2021 10:21
Fenerbahçe'de artık gözler lig yarışına çevrildi. Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a karşı alınan 4-0'lık galibiyetle moral bulan Fenerbahçe'nin önünde kritik bir süreç başlıyor.

Ligin ilk yarısının bitimine kadar 4 maçı kalan Fenerbahçe, adeta ya tamam ya devam diyecek. İlk olarak pazartesi akşamı Erol Bulut'lu Gaziantep'e konuk olacak Vitor Pereira'nın ekibi, daha sonra yeni hocasıyla Beşiktaş'ı ağırlayacak. Hemen ardından hafta içinde sürekli adı Fenerbahçe ile geçen Farioli'nin çalıştırdığı Karagümrük deplasmanı gelecek.

İlk yarının son maçında ise Sumudica'nın görev yaptığı Yeni Malatyaspor, Kadıköy'e çıkacak. Bu 4 maçtan 12 puan hedefleyen ve lider Trabzonspor'u takipte kalmak isteyen Fenerbahçe, hem aradaki farkı azaltmak hem de ligin ikinci yarısına iddialı girmek için elinden geleni yapacak.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.