Fenerbahçe'de Kraft ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, kaleci antrenörü Micheal Kraft ile yolların ayrıldığını açıkladı.



İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:



"2021-2022 sezonu yapılanmamız çerçevesinde kaleci antrenörümüz Michael Kraft ile yollarımız ayrılmıştır. Kraft'a bugüne kadar ki katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz."