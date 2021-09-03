Fenerbahçe'de Kraft ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Alman kaleci antrenörü Kraft ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de Kraft ile yollar ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Eylül 2021 09:39
Fenerbahçe, kaleci antrenörü Micheal Kraft ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"2021-2022 sezonu yapılanmamız çerçevesinde kaleci antrenörümüz Michael Kraft ile yollarımız ayrılmıştır. Kraft'a bugüne kadar ki katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz."

Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.