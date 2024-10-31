Fenerbahçe'de Kostic belirsizliği

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi Filip Kostic belirsizliği yaşanıyor. Jose Mourinho, Sırp yıldızı hangi bölgede oynatacağına henüz karar vermedi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Kostic belirsizliği
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31 Ekim 2024 10:12
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi çarşamba günübaşlayan taktik antrenmanlarında sağ bek Osayi Samuel gözükürken, Bodrum karşısında sol bek oynayan Filip Kostic'in ise durumu belirsiz.

Yıldız oyuncu Jayden Oosterwolde'nin yerine yeniden sol bek olabilir veya bu mevkide Mert Müldür oynayıp Kostic onun önünde oynatılabilir. Fenerbahçe'de sol kanatta oynaması beklenen diğer aday ise Allan Saint-Maximin.

Jose Mourinho'nun hücum hattıyla ilgili kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.

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