Fenerbahçe'de Kostic belirsizliği

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi çarşamba günübaşlayan taktik antrenmanlarında sağ bek Osayi Samuel gözükürken, Bodrum karşısında sol bek oynayan Filip Kostic'in ise durumu belirsiz.
Yıldız oyuncu Jayden Oosterwolde'nin yerine yeniden sol bek olabilir veya bu mevkide Mert Müldür oynayıp Kostic onun önünde oynatılabilir. Fenerbahçe'de sol kanatta oynaması beklenen diğer aday ise Allan Saint-Maximin.
Jose Mourinho'nun hücum hattıyla ilgili kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.
Yıldız oyuncu Jayden Oosterwolde'nin yerine yeniden sol bek olabilir veya bu mevkide Mert Müldür oynayıp Kostic onun önünde oynatılabilir. Fenerbahçe'de sol kanatta oynaması beklenen diğer aday ise Allan Saint-Maximin.
Jose Mourinho'nun hücum hattıyla ilgili kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.