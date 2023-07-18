Fenerbahçe'de kombineler kısa sürede tükendi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, haziran ayındaki Mali Genel Kurul'da yaptığı açıklamada bu sezon kombine sayısını düşüreceklerini açıklamıştı. Geçen sezon yaklaşık 38 bin sezonluk bilet satılmıştı.
25 BİN KOMBİNE SATIŞA ÇIKTI
Sarı-Lacivertliler, hem karaborsanın önüne geçmek hem de daha fazla taraftarın maç günü biletleriyle takıma ulaşmasını sağlamak için bu sezon 25 bin kombineyi satışa çıkarmıştı.
KISA SÜREDE TÜKENDİ
Zaten yüksek olan talebe karşılık bir de kombine sayısı düşünce, sezonluk biletler kısa sürede tamamen tükendi.
25 BİN KOMBİNE SATIŞA ÇIKTI
Sarı-Lacivertliler, hem karaborsanın önüne geçmek hem de daha fazla taraftarın maç günü biletleriyle takıma ulaşmasını sağlamak için bu sezon 25 bin kombineyi satışa çıkarmıştı.
KISA SÜREDE TÜKENDİ
Zaten yüksek olan talebe karşılık bir de kombine sayısı düşünce, sezonluk biletler kısa sürede tamamen tükendi.