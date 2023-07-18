Fenerbahçe'de kombineler kısa sürede tükendi

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de kombine biletlerin tümü tükendi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de kombineler kısa sürede tükendi
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18 Temmuz 2023 11:20
Son güncelleme 18 Temmuz 2023 11:23
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, haziran ayındaki Mali Genel Kurul'da yaptığı açıklamada bu sezon kombine sayısını düşüreceklerini açıklamıştı. Geçen sezon yaklaşık 38 bin sezonluk bilet satılmıştı.

25 BİN KOMBİNE SATIŞA ÇIKTI

Sarı-Lacivertliler, hem karaborsanın önüne geçmek hem de daha fazla taraftarın maç günü biletleriyle takıma ulaşmasını sağlamak için bu sezon 25 bin kombineyi satışa çıkarmıştı.

KISA SÜREDE TÜKENDİ

Zaten yüksek olan talebe karşılık bir de kombine sayısı düşünce, sezonluk biletler kısa sürede tamamen tükendi.



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