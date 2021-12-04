Fenerbahçe'de kombine biletleri satışa çıktı!

Fenerbahçe, fiyatını bin 400 lira ile 11 bin 650 lira arasında belirlediği, 2021-2022 sezonu kombine kartlarının genel satışının başladığını bildirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de kombine biletleri satışa çıktı!
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04 Aralık 2021 12:33
Fenerbahçe Kulübü, 2021-2022 sezonu kombine kartlarının genel satışının başladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, öğrenciler için kombinelerin de yeniden satışa sunulduğu ve satışların 15 Aralık'ta sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, ''Taraftarlarımız, genel satış sürecinde stadımızdaki kombine kart merkezinin yanı sıra, www.passo.com.tr web sitesi üzerinden online olarak da kombine kart işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Spor Toto Tribünü'nden öğrenci kombineleri ise yalnızca stadımızda yer alan kombine satış merkezinden satılacak olup bu tribünle alakalı online satış yapılmayacaktır." denildi.

Sarı-lacivertli kulüp kombine biletlerin fiyatını ise bin 400 lira ile 11 bin 650 lira arasında belirledi. Öğrenci kombineleri ise 700 liradan satışa sunuldu.


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