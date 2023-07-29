Fenerbahçe'de kıran kırana forma savaşı!

İlk resmi maçına UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıkan ve 2. tur elemeleri ilk karşılaşmasında Zimbru'yu 5-0 yenen Fenerbahçe'de geniş ve güçlü bir kadro oluşturuldu. Uzun süren şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen sarı-lacivertlilerde her bölge için en az iki güçlü alternatif var.
Bu sayede Teknik Direktör İsmail Kartal'ın elinde iki güçlü 11 çıkarabilecek kadro oluştu. Özellikle transferi bitme aşamasına gelen Cengiz Ünder, Mert Müldür ve Zajc'ın da katılımı ile rekabet iyice artacak. Süper Lig'in yanı sıra Konferans Ligi'nde de hedefleri olan sarı-lacivertlilerde ayrıca 6 numara ve kaleci bölgesi içinde yabancı takviyeler yapılacak.
Kaliteli oyuncu grubu arasından da ilk 11'de formayı kapmak hiç kolay olmayacak. Bu yüzden antrenmanlarda futbolcular İsmail Kartal'ın gözüne girebilmek için çaba sarf ediyor.
Rekabet içinde olunması çalışma temposunu da üst seviyeye çıkarmış durumda. Ayrıca birkaç pozisyon dışında kimsenin yeri garanti değil. Takımın vazgeçilmezi Ferdi Kadıoğlu'nun yanısıra iki lider oyuncu Dzeko ve Tadic dışında ilk 11 için ciddi mücadele söz konusu.
Bu sayede Teknik Direktör İsmail Kartal'ın elinde iki güçlü 11 çıkarabilecek kadro oluştu. Özellikle transferi bitme aşamasına gelen Cengiz Ünder, Mert Müldür ve Zajc'ın da katılımı ile rekabet iyice artacak. Süper Lig'in yanı sıra Konferans Ligi'nde de hedefleri olan sarı-lacivertlilerde ayrıca 6 numara ve kaleci bölgesi içinde yabancı takviyeler yapılacak.
Kaliteli oyuncu grubu arasından da ilk 11'de formayı kapmak hiç kolay olmayacak. Bu yüzden antrenmanlarda futbolcular İsmail Kartal'ın gözüne girebilmek için çaba sarf ediyor.
Rekabet içinde olunması çalışma temposunu da üst seviyeye çıkarmış durumda. Ayrıca birkaç pozisyon dışında kimsenin yeri garanti değil. Takımın vazgeçilmezi Ferdi Kadıoğlu'nun yanısıra iki lider oyuncu Dzeko ve Tadic dışında ilk 11 için ciddi mücadele söz konusu.