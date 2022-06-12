Fenerbahçe'de kiralıklar Jesus'tan haber bekliyor

Fenerbahçe , geçen sezon kiralık olarak gönderdiği futbolcular konusunu bu sezon yeni teknik direktör'a bıraktı.Sezon öncesi kiralık iki oyuncudanve, Hull City'e gönderilirken, Pazartesi günü Samandıra'da olması beklenenvegibi isimler ise Topuk Yaylası Kampı'na katılıp, Portekizli teknik adamın gözüne girmek için mücadele verecek.