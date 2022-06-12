Fenerbahçe'de kiralıklar Jesus'tan haber bekliyor

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kiralık olarak gönderilen Max Meyer, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta, Muhammed Gümüşkaya ve İsmail Yüksek gibi isimlerin yeni sezondaki durumları Jorge Jesus'un kararına bağlı olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de kiralıklar Jesus'tan haber bekliyor
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12 Haziran 2022 11:31
Fenerbahçe , geçen sezon kiralık olarak gönderdiği futbolcular konusunu bu sezon yeni teknik direktör Jorge Jesus'a bıraktı.

Sezon öncesi kiralık iki oyuncudan Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan, Hull City'e gönderilirken, Pazartesi günü Samandıra'da olması beklenen Max Meyer, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta, Muhammed Gümüşkaya ve İsmail Yüksek gibi isimler ise Topuk Yaylası Kampı'na katılıp, Portekizli teknik adamın gözüne girmek için mücadele verecek. 




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