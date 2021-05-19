Fenerbahçe'de kiralıklar beklemede

Fenerbahçe'de başka takımlara kiralık olarak gönderilen oyuncular, kendilerini nasıl bir geleceğin beklediğini merak ediyor.



Belçika'da 17 golle dikkatleri üzerine çeken Michael Frey'in yanı sıra, Başakşehir'de başarılı bir sezon geçiren Deniz Türüç, Westerlo'da kendisini geliştiren kaleci Berke Özer ile Banş Alıcı, Zanka, Miha Zajc ve Allahyar'ın durumlarının, sezon başındaki kampa katıldıktan sonra netleşmesi bekleniyor.



Sarı-lacivertli takımda Emre Belözoğlu'nun takımda kalması halinde, bu isimlere kampta yeni bir şans verebileceği konuşuluyor.



