Fenerbahçe'de sakatlığını atlatıp sahalara dönen Joshua King, dün kupadaki İstanbulspor mücadelesinde tam 96 gün sonra resmi bir maçta forma giydi.Joshua King, kötü başladığı sezonda tam form tutmuşken sakatlık yaşamıştı. Uzun süre sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncu, Dünya Kupası arasındaki hazırlık maçlarında formasına kavuşmuş ve attığı gollerle hazır olduğunu göstermişti.King, dün kupadaki İstanbulspor mücadelesinde tam 96 gün sonra resmi bir müsabakada sahaya çıktı. İlk 11'de görev alan tecrübeli oyuncu mücadeleye etkisiz başladı, fazla varlık gösteremedi. Ancak dakikalar 31'i gösterdiğinde savunma arkasına sarkan Joshua King, perdeyi açan golü kaydetti. Norveçli futbolcu, sadece 3 dakika sonra ise Batshuayi'ye tam anlamıyla 'al da at' asisti yaptı. Yıldız oyuncu, Belçikalı'nın ikinci golünde de pası veren isimdi.30 yaşındaki futbolcu böylece gol sayısını 4'e, asist sayısını ise 3'e yükseltmiş oldu.