Fenerbahçe'de King, gol sayısını 3'e çıkardı

Fenerbahçe'nin Norveçli futbolcusu Joshua King, tüm kulvarlarda çıktığı 6'ncı maçında üçüncü golünü kaydetti.
Sezon başında İngiltere temsilcisi Watford'dan transfer edilen 30 yaşındaki forvet, ligde 2, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise 1 kez fileleri havalandırdı.
Joshua King, attığı golden sonra asker selamı verdi. Norveçli futbolcu, bu hareketine yönelik yaptığı açıklamada "Taraftarlara Fenerbahçe'nin askeri olduğumu söylemek istedim." ifadesini kullanmıştı.
Sezon başında İngiltere temsilcisi Watford'dan transfer edilen 30 yaşındaki forvet, ligde 2, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise 1 kez fileleri havalandırdı.
Joshua King, attığı golden sonra asker selamı verdi. Norveçli futbolcu, bu hareketine yönelik yaptığı açıklamada "Taraftarlara Fenerbahçe'nin askeri olduğumu söylemek istedim." ifadesini kullanmıştı.
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