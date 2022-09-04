Fenerbahçe'de King, gol sayısını 3'e çıkardı

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile karşı karşıya geldiği maçta fileleri havalandıran Joshua King, gol sayısını 3'e çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de King, gol sayısını 3'e çıkardı
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04 Eylül 2022 01:19
Fenerbahçe'nin Norveçli futbolcusu Joshua King, tüm kulvarlarda çıktığı 6'ncı maçında üçüncü golünü kaydetti.

Sezon başında İngiltere temsilcisi Watford'dan transfer edilen 30 yaşındaki forvet, ligde 2, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise 1 kez fileleri havalandırdı.

Joshua King, attığı golden sonra asker selamı verdi. Norveçli futbolcu, bu hareketine yönelik yaptığı açıklamada "Taraftarlara Fenerbahçe'nin askeri olduğumu söylemek istedim." ifadesini kullanmıştı.

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