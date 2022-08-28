Bu sezon başında Fenerbahçe 'nin başına geçen ve camiaya özlemle beklediği Süper Lig şampiyonluğunu yaşatmak isteyen teknik direktör Jorge Jesus, kısa sürede takımına önemli dokunuşlar yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev engeline takılan Jesus, Avrupa Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösterdi.Şu ana kadar Portekizli teknik adam, oyun anlamında Fener'i her geçen gün bir üst seviyeye çıkarırken, ideal bir ilk 11 üzerinde durmuyor. "Benim için ideal kadro diye birşey yok. Eğer 3 günde bir maç yapıyorsanız, elinizdeki geniş kadrodan en iyi şekilde faydalanmalısınız" diyen tecrübeli hocanın, yarınki Konyaspor karşılaşmasında da Wien maçına göre ilk onbirinde 6 ya da 7 değişiklik yapması bekleniyor. Takımda kaleci Altay Bayındır dışında kimsenin yeri garanti gözükmezken, bu durum Sarı- Lacivertliler'deki forma kapma mücadelesini de oldukça ileri seviyelere taşımış durumda gözüküyor.