Fenerbahçe'de kim nasıl oynadı? Zenit maçının yıldızları

2023 yılında imzaladıkları anlaşmayla iş birliği yaptıklarını duyuran Fenerbahçe ve Zenit kulüplerinin dün İstanbul'da yaptığı hazırlık maçını sarı lacivertliler 2-1 kazandı.
Karşılaşmanın biletleri 10, 15 ve 20 liradan satılırken, soğuk ve yağmurlu havaya rağmen mücadeleyi 42 bin taraftar izledi. Fenerbahçe 20. dakikada Tadic'in mükemmel asistinde, Cenk Tosun'un sert vuruşuyla 1-0'ı yakaladı. Rus ekibi 35'te Erokhin'in golüyle 1-1 eşitliği sağladı. 63'ten Tadic'in pasında Levent Mercan, ceza alanı çizgisi üzerinden akıl dolu bir vuruşla skoru belirledi: 2-1.
NASIL OYNADILAR?
· Fenerbahçe'de sezon içerisinde fazla forma şansı bulamayan ya da hiç oynayamayan çok sayıda futbolcu Zenit karşısında kendilerini gösterme şansı buldu:
· CENK TOSUN: Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı. Maç boyu son derece istekli ve çalışkandı.
· OĞUZ AYDIN: Sol bekte görev yapan genç oyuncu, hücuma da çıktı ama son dokunuşlarda başarısızdı.
· LEVENT MERCAN: Sağ bekte gayet başarılıydı, harika bir gol attı.
· YUSUF AKÇİÇEK: Üçlü savunmada belirgin bir hata yapmadı.
· ZEKİ DURSUN: 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, zaman zaman forvet arkası oynarken iyi not aldı.
· BARTUĞ ELMAZ: Ön libero oynayan genç futbolcu, Tadic ve Levent'le birlikte sahanın en iyisiydi.
· ERTUĞRUL ÇETİN: İkinci yarıda görev aldı. 57. dakikada gollük bir şutu çıkardıktan sonra öz güveni yerine geldi.
· ŞÜKÜR TOĞRAK: 18 yaşındaki ön libero, maçta elinden geleni yaptı.
Karşılaşmanın biletleri 10, 15 ve 20 liradan satılırken, soğuk ve yağmurlu havaya rağmen mücadeleyi 42 bin taraftar izledi. Fenerbahçe 20. dakikada Tadic'in mükemmel asistinde, Cenk Tosun'un sert vuruşuyla 1-0'ı yakaladı. Rus ekibi 35'te Erokhin'in golüyle 1-1 eşitliği sağladı. 63'ten Tadic'in pasında Levent Mercan, ceza alanı çizgisi üzerinden akıl dolu bir vuruşla skoru belirledi: 2-1.
NASIL OYNADILAR?
· Fenerbahçe'de sezon içerisinde fazla forma şansı bulamayan ya da hiç oynayamayan çok sayıda futbolcu Zenit karşısında kendilerini gösterme şansı buldu:
· CENK TOSUN: Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı. Maç boyu son derece istekli ve çalışkandı.
· OĞUZ AYDIN: Sol bekte görev yapan genç oyuncu, hücuma da çıktı ama son dokunuşlarda başarısızdı.
· LEVENT MERCAN: Sağ bekte gayet başarılıydı, harika bir gol attı.
· YUSUF AKÇİÇEK: Üçlü savunmada belirgin bir hata yapmadı.
· ZEKİ DURSUN: 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, zaman zaman forvet arkası oynarken iyi not aldı.
· BARTUĞ ELMAZ: Ön libero oynayan genç futbolcu, Tadic ve Levent'le birlikte sahanın en iyisiydi.
· ERTUĞRUL ÇETİN: İkinci yarıda görev aldı. 57. dakikada gollük bir şutu çıkardıktan sonra öz güveni yerine geldi.
· ŞÜKÜR TOĞRAK: 18 yaşındaki ön libero, maçta elinden geleni yaptı.