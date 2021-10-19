Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'ye teselli

Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Kim Min-Jae'yi Vitor Pereira ve takım arkadaşları teselli etti.Soyunma odasında çok üzgün olan Güney Koreli oyuncu ile bir konuşma yapan Pereira'nın,dediği belirtildi.2017 yılından bu yana ilk kez kırmızı kart gören Kim, ligdeki Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.