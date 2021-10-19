Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'ye teselli

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-1 mağlup olduğu maçta kırmızı kart gören Kim Min-Jae'ye Vitor Pereira ve takım arkadaşları teselli verdi.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'ye teselli
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19 Ekim 2021 13:36
Min-Jae Kim
Min-Jae Kim
Fenerbahçe
Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Kim Min-Jae'yi Vitor Pereira ve takım arkadaşları teselli etti.

Soyunma odasında çok üzgün olan Güney Koreli oyuncu ile bir konuşma yapan Pereira'nın, "Futbolda böyle şeyler olur, üzülme" dediği belirtildi.

2017 yılından bu yana ilk kez kırmızı kart gören Kim, ligdeki Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.  

 

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