Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin son durumu

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, adalesindeki ağrı nedeniyle Slavia Prag maçında oyundan alınmıştı. Yapılan kontrollerde oyuncunun adalesinde sertleşme tespit edildiği ve herhangi bir yırtığa rastlanmadığı bildirildi.



Kim'in pazar günü Hatayspor maçına kadar dinlenmeye yönelik program uygulayacağı öğrenildi. 25 yaşındaki stoperin oynama ihtimali yüzde 50...



Bu arada arka üst adale tendon bileşkesinde yırtık bulunan Luiz Gustavo, arka üst adale tendon yapışma yerinde yırtık olan Novak, bel ağrısı şikâyetleri devam eden Mesut Özil ile omuz kırığı olan İrfan Can Kahveci'nın tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.





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