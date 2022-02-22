Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin durumu belirsiz!

Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçında sakatlanan Kim Min-Jae'nin bugün takıma katılma ihtimali bulunuyor. 24 yaşındaki savunmacının antrenmandaki durumuna görev Slavia Prag ile perşembe günü oynanacak rövanşta kadroda olup olmayacağı netleşecek.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin durumu belirsiz!
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22 Şubat 2022 09:38
Min-Jae Kim
Min-Jae Kim
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae, Slavia Prag maçında sakatlanmıştı. Güney Koreli savunmacı bu nedenle Hatayspor karşısında görev yapamadı. Kim, dünü tedaviyle geçirdi.

Ancak başarılı oyuncunun bugün takıma katılma ihtimali bulunuyor. 24 yaşındaki savunmacının antrenmandaki durumuna görev Slavia Prag ile perşembe günü oynanacak rövanşta kadroda olup olmayacağı netleşecek.

Sarı- Lacivertliler'de sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo ve Filip Novak ise perşembe günkü karşılaşmayı da kaçıracak

 

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