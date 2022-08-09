Fenerbahçe'de Kim Min-Jae isyanı!

Fenerbahçe flaş ismi Kim Min-Jae'yi 18 milyon euroya Napoli'ye göndermişti. Yerine transfer edilen Gustavo Henrique ve Luan Peres'in performansları beğenilmezken Fenerbahçe'nin sezon boyunca Kim Min-Jae'yi arayacağı kaydedildi.



"KİM MİN-JAE'NİN YERİ KESİNLİKLE DOLMAZ"



Fenerbahçe geride bıraktığımız sezonun başında transfer ettiği Kim Min-Jae'yi 2022-23 öncesi Napoli'ye satmıştı. 18 milyon euroya Napoli'nin yolunu tutan Kim Min-Jae'yle ilgili Fenerbahçe'de büyük pişmanlık yaşanıyor.



ÜMRANİYESPOR MAÇINDA TEL TEL DÖKÜLDÜLER



Kim Min-Jae'nin yerine Gustavo Henrique ve Luan Peres'i transfer eden Fenerbahçe'de söz konusu isimler performansıyla sınıfta kaldı. 3-3 biten Ümraniyespor maçında sahanın en kötü isimlerinden olan ikilinin, Kim Min-Jae'nin yerini kesinlikle dolduramayacağına inanılıyor.



NAPOLI KARİYERİ DE İNANILMAZ BAŞLADI



Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe savunmasının lideri olan Kim Min-Jae, Napoli kariyerine de müthiş başladı. Hazırlık maçlarında takımın en hazır isimlerinden biri olarak görülen Güney Koreli stoper, İtalyan basınından da büyük övgü aldı.



"KİM MİN-JAE'NİN TUTULMASI GEREKİYORDU"



Fenerbahçeli taraftarlar, Ümraniyespor maçı sonrası sosyal medyada Kim Min-Jae'yi anarken Gustavo Henrique ve Luan Peres'i de ağır sözlerle eleştirdi. Sarı-Lacivertli taraftarlar, hedefin mutlak şampiyonluk olarak belirlendiği sezonda "Kim Min-Jae'nin ne olursa olsun takımda tutulması gerekiyordu" görüşünde birleşti.



"KIM MIN-JAE'Yİ SATAMAZDINIZ"



Öte yandan yorumcu Cem Dizdar ise Kim Min-Jae yorumlarının ardından "Fenerbahçe'nin dün akşamki ilk 11'ine Kim Min-Jae'yi koy, o da bir şey yapamaz. Onu da perişan edersin, satamazdın!" açıklamasını yaptı.+







