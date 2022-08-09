Fenerbahçe'de Kim Min-Jae isyanı!

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae tartışması yaşanıyor! Güney Korelinin yerine transfer edilen 2 isim dünkü maçta tel tel dökülürken Fenerbahçeli taraftarlar, Kim Min-Jae'nin yerinin kesinlikle doldurulamayacağını iddia etti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae isyanı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ağustos 2022 12:09
Fenerbahçe flaş ismi Kim Min-Jae'yi 18 milyon euroya Napoli'ye göndermişti. Yerine transfer edilen Gustavo Henrique ve Luan Peres'in performansları beğenilmezken Fenerbahçe'nin sezon boyunca Kim Min-Jae'yi arayacağı kaydedildi.

"KİM MİN-JAE'NİN YERİ KESİNLİKLE DOLMAZ"

Fenerbahçe geride bıraktığımız sezonun başında transfer ettiği Kim Min-Jae'yi 2022-23 öncesi Napoli'ye satmıştı. 18 milyon euroya Napoli'nin yolunu tutan Kim Min-Jae'yle ilgili Fenerbahçe'de büyük pişmanlık yaşanıyor.

ÜMRANİYESPOR MAÇINDA TEL TEL DÖKÜLDÜLER

Kim Min-Jae'nin yerine Gustavo Henrique ve Luan Peres'i transfer eden Fenerbahçe'de söz konusu isimler performansıyla sınıfta kaldı. 3-3 biten Ümraniyespor maçında sahanın en kötü isimlerinden olan ikilinin, Kim Min-Jae'nin yerini kesinlikle dolduramayacağına inanılıyor.

NAPOLI KARİYERİ DE İNANILMAZ BAŞLADI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe savunmasının lideri olan Kim Min-Jae, Napoli kariyerine de müthiş başladı. Hazırlık maçlarında takımın en hazır isimlerinden biri olarak görülen Güney Koreli stoper, İtalyan basınından da büyük övgü aldı.

"KİM MİN-JAE'NİN TUTULMASI GEREKİYORDU"

Fenerbahçeli taraftarlar, Ümraniyespor maçı sonrası sosyal medyada Kim Min-Jae'yi anarken Gustavo Henrique ve Luan Peres'i de ağır sözlerle eleştirdi. Sarı-Lacivertli taraftarlar, hedefin mutlak şampiyonluk olarak belirlendiği sezonda "Kim Min-Jae'nin ne olursa olsun takımda tutulması gerekiyordu" görüşünde birleşti.

"KIM MIN-JAE'Yİ SATAMAZDINIZ"

Öte yandan yorumcu Cem Dizdar ise Kim Min-Jae yorumlarının ardından "Fenerbahçe'nin dün akşamki ilk 11'ine Kim Min-Jae'yi koy, o da bir şey yapamaz. Onu da perişan edersin, satamazdın!" açıklamasını yaptı.+



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ