Fenerbahçe'de kilit isim Mesut Özil!

Süper Lig'de Fenerbahçe, oynadığı son 6 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi. Kanarya'nın tek galibiyeti olan ve 2-1 kazandığı derbide golü, Mesut Özil atmıştı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de kilit isim Mesut Özil!
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05 Aralık 2021 11:09
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Süper Lig'de Fenerbahçe , oynadığı son 6 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi. Bu süreçte sadece Galatasaray 'ı deplasmandaki derbide mağlup etmeyi başaran Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor , Alanyaspor ve Konyaspor'a mağlup olurken, Kayserispor ve Göztepe ile de berabere kaldı. Kanarya'nın tek galibiyeti olan ve 2-1 kazandığı derbide golü, Mesut Özil atmıştı.

İrfan Can Kahveci'nin yokluğunda bu akşam Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldızından çok şeyler bekliyor. Bu sezon 15 resmi maçta 4'ü ligde olmak üzere toplamda 5 kez ağları sallandıran 33 yaşındaki süperstar, eğer Rizespor'u boş geçmezse, Arsenal'de 35 maçtaki 6 gollük performansını daha sezonun yarısı bitmeden egale etmiş olacak.. 

 


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