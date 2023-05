Fenerbahçe'de kesin karar; tapusu alınıyor

Fenerbahçe, Altay Bayındır sakatlandıktan sonra yerine forma giyen İrfan Can Eğribayat'ın performansından memnun kaldı.



Sarı lacivertli kulüp, Göztepe'den 500 bin euro kiralama ve 1.2 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı İrfan Can'ın tapusunu alma kararını kesinleştirdi. Fenerbahçe, İrfan Can'ın kiralık sözleşmesinin biteceği 30 Haziran'dan önce bu opsiyonu kullanacak.



İRFAN CAN'IN İSTATİSTİKLERİ



İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 9 resmi maça çıktı ve 12 gol yedi, 1 maçta kalesini gole kapattı.



CEZA SAHASI DIŞINDAN GOL YEMEDİ



Süper Lig'de 5 maça çıkan İrfan Can, kalesine gelen şutlarda yüzde 65 kurtarış oranı yakaladı. Ceza sahası içi şutlarda yüzde 46, ceza sahası dışı şutlarda yüzde 100 kurtarış oranı yakaladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ