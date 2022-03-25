Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi sürdü

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi sürdü
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25 Mart 2022 16:44
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Milli takım kamplarında bulunan oyuncuların katılmadığı idman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.

Ferdi Kadıoğlu, çalışmalarını özel program dahilinde sürdürdü. Attila Szalai'nin tedavisine ise devam edildi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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