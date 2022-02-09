Fenerbahçe'de Kayseri maçının faturası kesildi

Fenerbahçe'de gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrilmişti. Son 16 turunda Kayserispor ile karşı karşıya gelen Fener, son dakikada yediği golle 1-0 yenilerek kupanın dışında kaldı.



Böylelikle Fenerbahçe'nin tek gerçekçi hedefi UEFA Konferans Ligi kaldı. UEFA Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda 17 Şubar Perşembe günü sarı lacivertliler, Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.



Son dönemde alınan başarısız sonuçların ardından otoriteler, Kanarya'nın güçlü rakibi karşısında turu geçmesinin oldukça zor olduğunu dile getiriyor.



Fenerbahçe, Avrupa'dan da eli boş dönmesi durumunda bir sezonu daha hayal kırıklığı yaşayarak geçirecek...



Öte yandan oldukça kritik bir öneme sahip olan Kayserispor mağlubiyetinin de faturası bazı isimlere kesildi. İşte o futbolcular...



MERGIM BERISHA



Fenerbahçe'nin gol silahı olması ve takımın uzun süredir yaşanan golcü hasretinin son bulması için transfer edilen Mergim Berisha, sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi. Fenerbahçe'ye sezon başında Salzburg'tan 5 milyon Euro karşılığında transfer olan Berisha, bu sezon 3 kulvarda çıktığı 20 maçta sadece 5 gol atabildi.



Güncel piyasa değeri gün geçtikçe düşen 23 yaşındaki Alman oyuncunun takımdan ayrılması gündemde. Berisha, ligin ikinci yarısında da hayal kırıklığı yaratmaya devam ederse, Kanarya yeni sezona yeni bir golcüyle başlayacak.



DEVRE ARASINDA OLMADI



Ara transfer döneminde golcü arayışlarını da sürdüren Fenerbahçe, gündemdeki futbolcuların hiçbiriyle anlaşma sağlayamadı.



Fenerbahçe'nin tek transferi devre arasında Ozan Tufan'ın takıma geri dönmesi oldu.



BERKE ÖZER KALMAYI DÜŞÜNMÜYOR



Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından kaleyi devralan Berke, ilk maçlarında başarılı bir grafik çizse de gün geçtikçe performansı geriye doğru gitti. 'Fenerbahçe'nin kalecisi olma' baskısını kaldıramayan 21 yaşındaki genç kaleci, son olarak sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve henüz Fenerbahçe'yle yeni sözleşme imzalamayan Berke Özer'in Avrupa'dan gelecek olan teklifleri değerlendirmeyi planladığı gelen bilgiler arasında. Berke için yönetimin görüşmeler yaptığı ancak milli kalecinin yeni kontrat istemediği bildirildi.



Öte yandan devre arasında Berke'nin yerine Altay ile rekabete girecek bir kaleci arayan yönetim, birkaç isimle görüşmüş ancak transferde sona gelinememişti.



NAZIM SANGARE



Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ve o dönem A Milli Takım'ımızın da sağ bekinde görev alan Nazım Sangare, bir türlü beklenen patlamayı yapamadı.



2020 yazında sarı lacivertli formayı sırtına geçiren Nazım, 1.75 milyon Euro'ya transfer olmuştu.



Ancak kendisine tanınan şansları iyi değerlendiremeyen 27 yaşındaki sağ bek, son olarak Kayserispor maçındaki başarısız performansı sebebiyle formasına uzak kalabilir ve sezon sonu yollar ayrılabilir.



Devre arasında sağ bek için de özellikle Süper Lig'den birkaç isimle temas kuran yönetim, bu transferi de gerçekleştirememişti.



