Fenerbahçe'de Giresunspor deplasmanında bırakılan 2 puanın hayal kırıklığı yaşanıyor.Jorge Jesus'un takımı bu sezon yaşadığı kabusu yine tekrarladı. Ligde kalma savaşı veren alt sıra takımlarına kaybedilen puanlar sarı-lacivertlilerin zirve hesaplarını karıştırdı. Özellikle son 3 haftada İstanbulspor'la 3-3, Giresunspor'la da 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, alt sıralardaki bu takımlara 4 puan bıraktı.İşin ilginç tarafı Fenerbahçe her iki maçta da öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Bu sezonun geneline bakıldığında kümede kalma mücadelesi veren Ümraniyespor, Giresunspor ve İstanbulspor'a toplam 9 puan kaybedildi. Giresunspor'u iki maçta da yenemeyen Fenerbahçe, rakibine karşı 5 puan yitirdi.Ümraniyespor'dan 4, Giresunspor'dan 3 ve İstanbulspor'dan da 5 gol yiyen Fenerbahçe, kümede kalma savaşı veren takımlara karşı toplamda 12 kez kalesinde gol gördü. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki en büyük hasar da bu 3 takıma karşı kaybedilen puanlar oldu.Fenerbahçe'nin gelinen noktada avantajlarını kullanamamasında kaybettiği basit puanlar dikkat çekiyor. Alt sıralardaki takımlara kaptırılan puanlar kadar derbi maçlardaki başarısız sonuçlar da canları yaktı. Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı bu sezon henüz maç kazanamayan sarı-lacivertliler, 11 puan yitirdi. Beşiktaş'a karşı iki maçta bir beraberlik, bir yenilgi alan Jorge Jesus ve ekibi, ikili averajı ezeli rakibine kaptırdı. İşin kötüsü de Galatasaray (0-3) ve Beşiktaş'a (2-4) karşı Kadıköy'de farklı kaybetmek oldu. Fenerbahçe derbilerde de 9 gol yedi.Sarı-lacivetlilerde kadrodaki sıkıntıların başında defans ve hücumdaki zaaflar kadar orta sahada bulunamayan istikrarsızlık da öne çıktı. Orta sahada geçen sezon teknik direktör İsmail Kartal'ın yakaladığı Crespo-Zajc ikilisinin uyumu kaybedildi. Jorge Jesus sürekli farklı orta saha ikilileri denedi. Sabit bir merkez orta saha kurulamadı. Önceki gün de Giresunspor maçına İsmail-Mert Hakan başladı, Crespo-Zajc bitirdi.