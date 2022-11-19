Fenerbahçe'de kayıp isim: Joshua King

Fenerbahçe'de Norveçli golcü Joshua King, sarı lacivertli takımda geride kalan haftalarda performansından çok yaşadığı sakatlıklarla gündeme geldi.



15 EYLÜL'DEN BU YANA YOK!



Sezona çok iyi bir başlangıç yapan ligde ve Avrupa'da oynadığı ilk maçlarda 3 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Norveçli golcü son olarak 15 Eylül'de deplasmanda Rennes karşısında forma giydi, o günden bu yana yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzak kaldı.



ARADA HAZIR OLMASI BEKLENİYOR



Joshua King'in Dünya Kupası arasında fiziksel açıdan güçlenerek ve eksiklerini gidererek tamamen hazır olması bekleniyor. Norveçli golcü de liglere verilen aranın ardından daha güçlü bir şekilde sahalara dönmek istiyor. Joshua King sakatlığı nedeniyle 5 Avrupa Kupası maçında forma giymedi, 2 maçta ise kadroda olmasına rağmen süre almadı.



"F.BAHÇE'YE BAŞARMAYA GELDİM"



Tecrübeli golcü Joshua King, liglere verilen aranın ardından sahalara daha güçlü döneceğini söyleyerek, "Ben Fenerbahçe'ye başarmak için geldim. Yaşadığım sakatlık nedeniyle beklenen katkıyı sağlayamadım. Fenerbahçe'de en iyisini ortaya koyarak başarıya giden yolda katkı sağlamak istiyorum" dedi.



JESUS ÖZEL OLARAK İLGİLENECEK



Teknik direktör Jorge Jesus liglere verilen arada yapılacak kampta Joshua King ile özel olarak ilgilenecek. Jesus ve ekibinin Joshua King için özel program hazırladı. Golcü futbolcunun ara sonrası istenilen seviyeye geleceği ve ara sonrası ilk maçta ilk 11'de sahaya çıkacağı gelen haberler arasında.





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