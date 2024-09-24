Fenerbahçe'de kayıp biri: 6 milyon euro'ya 1 dakika

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'dan 6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, Süper Lig'de sadece 1 dakika süre alabildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de kayıp biri: 6 milyon euro'ya 1 dakika
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24 Eylül 2024 13:07
Yaz transfer sezonunun en çok konuşulan hamlelerinden biri olan Oğuz Aydın, Fenerbahçe'de süre alamıyor.

Sarı-Lacivertliler, transfer döneminde Galatasaray ile yarışa girmiş, genç oyuncu Fenerbahçe'yi tercih etmişti.

23 yaşındaki kanat oyuncusunun Sarı-Lacivertliler'deki kariyeri hiç de iyi başlamadı. Fenerbahçe formasıyla 3 resmi maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, ligde görev aldığı tek maçta sadece 1 dakika süre alabildi.

Genç futbolcu Şampiyonlar Ligi elemelerinde iki maçta oynama fırsatı bulurken 21 dakika sahada kaldı.

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