Fenerbahçe'de Kasımpaşa öncesi 3 eksik, 1 belirsiz

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.



Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de veda eden sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı.



Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 43 puanla 6. sırada bulunuyor.



Ligin ilk yarısında iki takım arasında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.



Fenerbahçe'de 3 eksik, 1 belirsiz



Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Ferdi Kadıoğlu, maçta forma giyemeyecek.



Bu isimlerin yanı sıra bel ağrıları devam eden ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Mesut Özil'in de karşılaşmada oynaması beklenmiyor.



İrfan Can Kahveci sarı kart ceza sınırında



Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sakatlığını atlatan İrfan Can, süre alması ve kart görmesi durumunda ligin 28. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.





