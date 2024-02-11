Fenerbahçe'de kart alarmı!

Fenerbahçe'de teknik heyet, sarı kart ceza sınırında yer alan Alexander Djiku ve Michy Batshuayi'yi uyardı.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de kart alarmı!
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11 Şubat 2024 09:50
Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı öncesi Alexander Djiku ve Michy Batshuayi kart sınırında bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'de 3 sarı kartı bulunan 2 futbolcu Alanyaspor maçında şans bulmaları ve kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe'de teknik heyet, iki futbolcuyu kart konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

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