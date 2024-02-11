Fenerbahçe'de kart alarmı!

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı öncesi Alexander Djiku ve Michy Batshuayi kart sınırında bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'de 3 sarı kartı bulunan 2 futbolcu Alanyaspor maçında şans bulmaları ve kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.
Fenerbahçe'de teknik heyet, iki futbolcuyu kart konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.
Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Trendyol Süper Lig'de 3 sarı kartı bulunan 2 futbolcu Alanyaspor maçında şans bulmaları ve kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.
Fenerbahçe'de teknik heyet, iki futbolcuyu kart konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.
Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.