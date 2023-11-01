Fenerbahçe'de karar: Oyun kurulumu değişiyor!

Önemli sakatlıklar sonrası Fenerbahçe'de planlar değişti. Oyun kurulumunu sol bek yerine stoper mevkiinde oynayacak olan Jayden Oosterwolde ile birlikte Ferdi Kadıoğlu gerçekleştirecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de karar: Oyun kurulumu değişiyor!
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01 Kasım 2023 11:35
Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında oyun planlarında değişime gidilecek. Serdar Aziz 1.5 ay, Alexander Djiku 3 hafta, Fred 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Rodrigo Becao'nun ise ilk yarıyı kapattı.

Kritik Trabzonspor ve Adana Demirspor karşılaşmaları kapıya dayanırken İsmail Kartal yeni hamlelere hazırlanıyor. Hücum etkinliklerinde 2-3-5 sistemini tercih eden deneyimli çalıştırıcı, Becao-Djiku'yu savunmada bekletiyordu. Fred ile ataklar olgunlaşıyor, Ferdi ve Tadic ile devamında tehlikeli pozisyonlar üretiliyordu.

HIZLI HÜCUM HAZIRLIĞI YAPILIYOR

Takımdaki sakatlıklardan sonra sistem değişikliğine gidecek olan sarı-lacivertliler geride Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde ile bekleyecek. Özellikle Hollandalı oyuncunun topla çıkışlarını beğenen Kartal, 22 yaşındaki genç futbolcuyu geriden dribblingle çıkışlar üzerine çalıştırıyor.

İsmail Kartal, Edin Dzeko'ya atılacak uzun toplarla pozisyon bulmayı düşünürken Ferdi Kadıoğlu da bekten oyun kurulumunda daha fazla rol sahibi olacak.  






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