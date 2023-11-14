Üst üste yaşanan sakatlıklarla bir türlü ideal 11'ini sahaya çıkaramayan Fenerbahçe'de Fred'in önceki günkü Adana Demirspor müsabakasında oynaması halinde sahalara dönüşünün daha da uzayabileceği ifade edildi.
Yönetim ve teknik heyet, saha zemininin kötü olması nedeniyle doğru karar aldıkları yönünde yorumlar yaptı.
"İYİ Kİ FRED'İ KADRODAN ÇIKARTTIK"
Fenerbahçe teknik heyeti bu kadar eksiğe ve kötü zemine rağmen baskılı ve maçı domine eden bir oyunla ligin en zor deplasmanından lider döndükleri için mutlu olduklarını ifade ederek "Biz Pendik zeminine isyan etmiştik ama Adana'nın zemini Pendik'ten bin beterdi. Cuma günü bu sahada Adanaspor maç oynadığı için zenin jöle gibiydi. Futbolcular çime basınca ayakları gömülüyordu. İyi ki Fred'i son anda kadrodan çıkarttık. Bu sahada oynasa sakatlığı çok daha kötü duruma gelirdi." diye konuştular.
"TEK STAT KALDIRMIYOR"
Öte yandan, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da saha zemini için olumlu konuşmazken, "Bu sahada iki takım oynuyor. Cuma günü Adanaspor oynadı. Sonra da biz. Zemin kaldırmıyor. Öyle değerli ayaklar geliyor ki, bir sakatlık olsa neredeyse sahanın iki yıllık masrafına eşdeğer olur. Buna bir çözüm bulması lazım. Bir an önce yeni bir stat yapılmalı. Tek stat kaldırmıyor" ifadelerini kullanmıştı.
Yönetim ve teknik heyet, saha zemininin kötü olması nedeniyle doğru karar aldıkları yönünde yorumlar yaptı.
"İYİ Kİ FRED'İ KADRODAN ÇIKARTTIK"
Fenerbahçe teknik heyeti bu kadar eksiğe ve kötü zemine rağmen baskılı ve maçı domine eden bir oyunla ligin en zor deplasmanından lider döndükleri için mutlu olduklarını ifade ederek "Biz Pendik zeminine isyan etmiştik ama Adana'nın zemini Pendik'ten bin beterdi. Cuma günü bu sahada Adanaspor maç oynadığı için zenin jöle gibiydi. Futbolcular çime basınca ayakları gömülüyordu. İyi ki Fred'i son anda kadrodan çıkarttık. Bu sahada oynasa sakatlığı çok daha kötü duruma gelirdi." diye konuştular.
"TEK STAT KALDIRMIYOR"
Öte yandan, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da saha zemini için olumlu konuşmazken, "Bu sahada iki takım oynuyor. Cuma günü Adanaspor oynadı. Sonra da biz. Zemin kaldırmıyor. Öyle değerli ayaklar geliyor ki, bir sakatlık olsa neredeyse sahanın iki yıllık masrafına eşdeğer olur. Buna bir çözüm bulması lazım. Bir an önce yeni bir stat yapılmalı. Tek stat kaldırmıyor" ifadelerini kullanmıştı.