Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de yeni sezonda kimin kaptan olacağı merak ediliyor. Sarı-lacivertli takımda yeni sezonda kaptanlık için şu anda iki isim öne çıkıyor. Bu isimlerin başında Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci geliyor.



SERDAR AZİZ KAPTANLIK BEKLİYOR



Yakın zamanda Fenerbahçe ile sözleşme uzatan ve 2025 yılına kadar sarı-lacivertli formayı giyecek Serdar Aziz'in yeni sezonda kaptan olmak gibi bir hayali var. Aziz, "Fenerbahçe için tüm mücadeleyi göstermeye hazırım. Kaptanlık layık görülürse bunu en iyi şekilde yaparım" fikrini taşıyor.



FENERBAHÇE'DE SON SEZONDAKİ PERFORMANSI



Geride bıraktığımız sezon Serdar Aziz, 29 maçta 2156 dakika süre aldı ve 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den önce Galatasaray ve Bursaspor formaları giymişti.



İRFAN CAN DA KAPTANLIĞI İSTİYOR



Öte yandan sarı-lacivertlilerde kaptanlık bekleyen isimlerden diğeri ise İrfan Can Kahveci. Yeni sezonda Fenerbahçe'de Mesut Özil ile çok büyük ihtimalle devam edilmeyecek. Daha fazla şans bulması beklenen ve Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can, geçen sezon 29 maçta 4 gol 7 asist üretti.



SON KARAR JESUS'UN



Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Jorge Jesus, 13 Haziran'daki sezon açılışından sonra oyuncularla birebir görüşmeler yapacak. Portekizli çalıştırıcı, yeni kaptanı da kampta belirleyecek.



Haber: Emrah Karalinç





