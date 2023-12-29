Fenerbahçe'de kaptanlardan zafer sözü!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de kaptanlar Edin Dzeko, İrfan Can, Mert Hakan ile Dusan Tadic, takımla bir toplantı yaptı ve kupanın önemini takım arkadaşlarına bir kez daha anlattı. Zafer sözü verildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de kaptanlardan zafer sözü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Aralık 2023 08:32
Fenerbahçe, Süper Kupa maçında bugün Galatasaray'la Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşılaşacak. Hafta sonu ligde ezeli rakibini konuk eden ancak oynadığı oyunla taraftarını hüsrana uğratan sarı-lacivertliler, kupayı kazanarak kendini affettirmek istiyor.

GALİBİYET YEMİNİ

Bu bağlamda hafta başından beri hummalı bir çalışma gerçekleştiren Fenerbahçe'de kaptanlar dümene geçti ve bugün oynanacak kupayı kazanmak için galibiyet yemini etti.

Takım kaptanları Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Dusan Tadic, teknik direktör İsmail Kartal'dan izin alarak takımla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Galatasaray'ın elinden kupayı almanın önemine dikkat çekildi.

"BORCUMUZU ÖDEYEBİLİRİZ"

Son olarak söz alan Mert Hakan arkadaşlarına; "Hafta sonu herkesi üzdük. Taraftarlarımıza ve camiamıza özür borcumuz var. Bunu da Galatasaray'ın elinden kupayı alarak ödeyebiliriz. Kazanacağız ve kazanmaktan başka çare yok" diyerek seslendi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery