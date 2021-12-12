Fenerbahçe'de kaptan Mesut Özil dümene geçiyor

Frankfurt maçında dinlendirilen Mesut Özil, bu hafta içini Gaziantep mücadelesine hazırlanarak geçirdi. Kanarya'nın kaptanı, İrfan Can'ın yokluğunda takımın saha içindeki lideri olarak, galibiyette başrolü oynamak istiyor.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de kaptan Mesut Özil dümene geçiyor
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12 Aralık 2021 10:45
Avrupa Ligi'ndeki Frankfurt karşılaşmasında Gaziantepspor deplasmanı düşünülerek dinlendirilen Mesut Özil, son dönemde ağırlığını hissettirmeye başladı.

Galatasaray derbisindeki harika futbolu ve attığı gol sonrasında biraz düşüşe geçen Mesut, Çaykur Rizespor 'a karşı alınan galibiyette ilerlemiş yaşına rağmen sahada basmadık yer bırakmamıştı. Oynadığı futbolla büyük alkış alan dünyaca ünlü futbolcu, Frankfurt mücadelesinde süre almadı ve bu hafta içini Antep maçına hazırlanarak geçirdi.

Oldukça motive gözüküyor

Fanatik gazetesinden Yusuf Dursun'un haberine göre, Teknik direktör Vitor Pereira'nın, cezalı İrfan Can Kahveci'nin yokluğunda oyun kurucu görevini tamamen emanet edeceği Sarı-Lacivertliler'in kaptanı, iyi bir performans göstermek ve takımının galibiyetinde pay sahibi olmak istiyor. Oldukça motive gözüken 33 yaşındaki yıldız, kendisine büyük destek veren taraftarları mutlu etmeyi amaçlıyor.


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