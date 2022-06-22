Fenerbahçe'de kanat için yeni Brezilyalı

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, yeni bir ismi listesine ekledi.
Uzun süredir Flamengo forması giyen Bruno Henrique'yle ilgilenen Kanarya, oyuncunun 10-12 aylık sakatlığı sonrası rotayı değiştirdi. Teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre hareket eden yönetim, yine Brezilya pazarına yöneldi. Fenerbahçe, Palmeiras forması giyen Dudu'yla ilgilenmeye başladı.
Brezilya basınında yer alan haberde, Jorge Jesus'un talebiyle 30 yaşındaki Dudu'nun kulübü Palmeiras'la görüşmelerin başlayacağı bildirildi. İlk olarak menajeriyle temas kuracak sarı-lacivertliler, daha sonra Brezilya ekibinin kapısını çalacak. Brezilya basını, 30 yaşındaki sol kanadın peşinde Galatasaray'ın da olduğunu iddia etti. Dudu için iki ezeli kulüp arasında transfer savaşı yaşanacağı kaydedildi.
Sol kanat mevkisinde forma giyen Dudu, sağ kanat ve on numara bölgelerinde de görev alabiliyor. 2023'e kadar kontratı bulunan tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon 35 karşılaşmada forma giydi ve 7 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.
Uzun süredir Flamengo forması giyen Bruno Henrique'yle ilgilenen Kanarya, oyuncunun 10-12 aylık sakatlığı sonrası rotayı değiştirdi. Teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre hareket eden yönetim, yine Brezilya pazarına yöneldi. Fenerbahçe, Palmeiras forması giyen Dudu'yla ilgilenmeye başladı.
Brezilya basınında yer alan haberde, Jorge Jesus'un talebiyle 30 yaşındaki Dudu'nun kulübü Palmeiras'la görüşmelerin başlayacağı bildirildi. İlk olarak menajeriyle temas kuracak sarı-lacivertliler, daha sonra Brezilya ekibinin kapısını çalacak. Brezilya basını, 30 yaşındaki sol kanadın peşinde Galatasaray'ın da olduğunu iddia etti. Dudu için iki ezeli kulüp arasında transfer savaşı yaşanacağı kaydedildi.
Sol kanat mevkisinde forma giyen Dudu, sağ kanat ve on numara bölgelerinde de görev alabiliyor. 2023'e kadar kontratı bulunan tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon 35 karşılaşmada forma giydi ve 7 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.