Fenerbahçe'de kanat için yeni Brezilyalı

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, yeni bir ismi listesine ekledi.Uzun süredirforması giyenilgilenen Kanarya, oyuncunun 10-12 aylık sakatlığı sonrası rotayı değiştirdi. Teknik direktörhareket eden yönetim, yine Brezilya pazarına yöneldi. Fenerbahçe, Palmeiras forması giyenilgilenmeye başladı., Jorge Jesus'un talebiyle 30Dudu'nun kulübügörüşmelerin başlayacağı bildirildi. İlk olarak menajeriyle temas kuracak sarı-lacivertliler, daha sonra Brezilya ekibinin kapısını çalacak. Brezilya basını, 30 yaşındaki sol kanadın peşindeda olduğunu iddia etti. Dudu için iki ezeli kulüp arasında transfer savaşı yaşanacağı kaydedildi.Sol kanat mevkisinde forma giyen Dudu,vebölgelerinde de görev alabiliyor. 2023'e kadar kontratı bulunan tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon 35 karşılaşmada forma giydi ve 7 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.