Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı; Sürpriz isim

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile oynayacağı ilk maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı.
TISSERAND LİSTEYE EKLENDİ
Daha önce açıklanan listede yer almayan Marcel Tisserand, Fenerbahçe'nin son bildirdiği listede yer alırken ilk açıklanan listede bulunan Dimitrios Pelkas ve Mergim Berisha, listenin son halinde kendilerine yer bulamadı. Mergim Berisha'nın sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı belirtilirken Marcel Tisserand, Dimitrios Pelkas'ın yerine listeye girmiş oldu.
Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile 20 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00'da Polonya'da karşılaşacak.
TISSERAND LİSTEYE EKLENDİ
Daha önce açıklanan listede yer almayan Marcel Tisserand, Fenerbahçe'nin son bildirdiği listede yer alırken ilk açıklanan listede bulunan Dimitrios Pelkas ve Mergim Berisha, listenin son halinde kendilerine yer bulamadı. Mergim Berisha'nın sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı belirtilirken Marcel Tisserand, Dimitrios Pelkas'ın yerine listeye girmiş oldu.
Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile 20 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00'da Polonya'da karşılaşacak.
İşte Fenerbahçe'nin paylaştığı kamp kadrosu;
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